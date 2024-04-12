В Калужской области задержали закладчицу

Женщину поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подробности сообщили в пресс-службе полиции в пятницу, 12 апреля.

По данным оперативников, калужанка пыталась сделать закладку с N- метилэфедроном, общей массой не менее 4,17 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.