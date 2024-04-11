Директора лесничества отправили под домашний арест

Руководителя организации в Людиновском районе обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 11 апреля в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2022-2023 годах он скрыл факт незаконной рубки деревьев на территории участкового лесничества.

Решением суда мужчина помещен на время следствия под домашний арест.