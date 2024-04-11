В Калужской области мужчина до смерти избил приятеля во время застолья

Ранее судимого 42-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции в четверг, 11 апреля.



Житель Сухиничского района не менее семи раз ударил знакомого по голове и туловищу. Драку спровоцировал словесный конфликт.



Сообщается, что у подсудимого есть несовершеннолетний ребенок. Мужчина признал свою вину.

Софья Фирсова Опубликовано: 11.04.2024 16:39 273