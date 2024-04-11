В Калужской области под суд попал водитель-наркоман

Суд назначил пьяному гонщику 320 часов обязательных работ с лишением прав на 3 года. Автомобиль у мужчины конфисковали в доход государства, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В августе 2023 года 39-летний нарушитель повторно попался сотрудникам ГИБДД за пьяной ездой. В суде мужчина признал вину.

Также сообщается, что водитель зависим от наркотиков. В суде его обязали пройти лечение и социальную реабилитацию