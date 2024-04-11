У жителя Калуги изъяли тысячи сим-карт

Мужчина работал в одной из сотовых компаний. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщили 11 апреля в региональном управлении ФСБ.

- В ходе обыска изъят сим-бокс и тысячи сим-карт, которые он оформлял на вымышленные установочные данные и в дальнейшем передавал для активации представителям сотовой компании, - прокомментировали в ФСБ. - За активацию одной сим-карты фигурант получал денежные средства.

Силовики заявили, что установлены владельцы, модераторы и администраторы, имеющие фактический доступ к закрытым базам данных, организовавшие незаконный оборот сведений ограниченного доступа.