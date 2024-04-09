В Калуге мужчину признали виновным в убийстве 20-летней давности

В 2003 году пожилую женщину зарезали в ее доме. Преступник украл 8000 рублей и скрылся.

Найти 42-летнего мужчину удалось в прошлом году в Костромской области.

- Все это время мужчина, представитель цыганского этноса, документов, подтверждающих личность, не получал, проживал на территории других регионов, - рассказали 9 апреля в Следственном комитете.

Суд присяжных признал его виновным в убийстве. Приговор в ближайшее время вынесет судья.