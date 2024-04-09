Житель Калужской области угрожал убить женщину

Уголовное дело возбудили в Ульяновском районе, сообщили 9 апреля в региональном управлении МВД.

По версии следствия, пара вместе выпивала, потом поссорилась. Мужчина взял нож, немного порезал шею женщины, угрожал убить, а потом отпустил. После этого они легли спать, а утром помирились.

Но через неделю женщины пошла к врачу. Тот увидел следы пореза и передал информацию в полицию.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.