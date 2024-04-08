После нападения собаки на ребенка в Калуге возбудили уголовное дело

Ранее мы сообщали о том, что 2 апреля на улице Хрустальной в Калуге чипированная собака набросилась на восьмилетнего ребенка. Малыш попал в больницу.

Сотрудники отлова отказались забирать животное.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после данной публикации дал указание возбудить уголовное дело.

В следственном комитете Калужской области организована процессуальная проверка