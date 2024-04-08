В Калуге угонщики спрятали машину на кладбище

Двое мужчин шли по улице, заметили незапертую машину и решили прокатиться, рассказали 8 апреля в полиции.

В интернете они нашли информацию, как завести автомобиль без ключа.

Наездившись, они спрятали машину на кладбище.

За такие действия калужанам грозит до пяти лет лишения свободы.