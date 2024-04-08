Калужанка лишилась миллиона, который хранила дома

К пожилой женщине пришли две незнакомки, которые представились сотрудницами медицинской организации.

Во время разговора они вынудили пенсионерку достать сбережения – якобы, чтобы проверить подлинность купюр. Потом одна отвлекала калужанку, а другая незаметно украла деньги.

Пропажу калужанка заметила только через несколько дней.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, рассказали 8 апреля в полиции.