В Калужской области украли 333 тысячи рублей на благоустройстве улицы

Обвиняемым по делу проходит 31-летний мужчина из Обнинска, рассказали 5 апреля в прокуратуре.

По версии следствия, осенью 2022 года он по муниципальному контракту должен был привести в порядок общественную территорию на улице Дзержинского в Козельске.

По документам все было хорошо, но проверка показала, что на самом деле работы на 333 тысячи рублей выполнены не были.

Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.