Калужанка прописала в своей квартире 29 иностранцев

Но никто из мигрантов с ней не жил, сообщили в пятницу, 5 апреля, в управлении МВД по Калужской области.

На женщину завели уголовное дело по статье о фиктивной регистрации.

Сейчас устанавливается, брала ли жительница Калуги с приезжих деньги.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы.