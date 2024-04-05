В Калуге умер мужчина, которого знакомый ударил ножом

Погибшему было 43 года, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел в деревне Большая Каменка в черте города 30 марта. По предварительным данным, 39-летний мужчина был пьян и ударил ножом в грудь своего знакомого на почве ревности.

Умер пострадавший 1 апреля в больнице.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.