Калужан обманывают звонками от имени операторов связи

В нашем регионе участились случаи, когда мошенники звонят на мобильный телефон и рассказывают, что у человека истекает срок действия сим-карты. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в полиции Калужской области.

Также преступники могут рассказывать о начисление различных бонусов.

Полицейские рекомендуют калужанам не сообщать незнакомцам данные из смс и уведомлений. Также нельзя называть свои персональные данные, информацию о банковских картах и счетах.

- При поступлении подобных звонков незамедлительно прервите общение, - говорится в сообщении УМВД.