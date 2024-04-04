В Калужской области женщина обозвала знакомого и едва не попрощалась с жизнью

В Износковском районе против местного жителя возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в четверг, 4 апреля.

По версии силовиков, мужчина и женщина поругались во время пьяной посиделки. Женщина несколько раз нелестно обозвала оппонента. Тот повалил свою жертву на пол и стал душить, угрожая убить.

Пострадавшая не могла вырваться из рук душителя. Когда она начала задыхаться, мужчина сам ее отпустил.

Возбуждено уголовное дело.