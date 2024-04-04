В Калужской области поймали наркодилера

В Калужской области под арест попал наркодилер. Об этом сообщили а пресс-службе УМВД по региону в четверг, 4 апреля.

При себе у него было около 9 граммов мефедрона и 14 граммов N-метилэфедрона.

По версии силовиков, мужчина собирался распространять наркотики на территории региона.

Возбуждено уголовное дело.