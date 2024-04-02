В Калужской области мужчина напал на жену с лопатой

В Юхновском районе возбудили уголовное дело против местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции во вторник, 2 апреля.

Пьяный мужчина поругался с женой. В ходе перебранки дебошир схватил лопату и пытался ударить женщину, но та успела увернуться и убежать.

Нарушитель признал вину, а лопату у него отобрали.

Расследование продолжается.