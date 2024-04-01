Калужанка пыталась подкупить свидетеля, чтобы спасти брата от тюрьмы

В Дзержинском районе 23-летняя девушка из Калуги предстанет перед судом за подкуп свидетеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в понедельник, 1 апреля.

По предварительной версии, брат калужанки вымогал деньги и попал под следствие. Она решила помочь ему и предложила главному свидетелю по делу поменять показания.

Сначала она заплатила мужчине 10 тысяч рублей, а после того, как он сообщил ей о выполнении всех условий, еще 50 тысяч рублей. Свидетель обо всем рассказал полицейским.

Девушке грозит до двух лет исправительных работ.