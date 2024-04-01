Нелегальных мигрантов поймали в Боровске

В понедельник, 1 апреля, УМВД по Калужской области отчиталось об итогах рейда по мигрантам.

В общей сложности в полицию доставили для проверки 49 мигрантов, которые совершили 47 правонарушений.

Большинство из них – 22 человека – нарушили правила въезда на территорию России. Еще 9 эпизодов нарушений связаны с незаконным привлечением к труду иностранцев, а 4 случая с незаконным осуществлением трудовой деятельности.

- Выявлено 2 факта несоблюдения установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, - говорится в сообщении полиции. – А также 10 фактов представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Полиция обещает на этом не останавливаться и продолжит проверки мигрантов по всей Калужской области.