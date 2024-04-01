На 12 миллионов калужанку обманули аферисты

В понедельник, 1 апреля, УМВД по Калужской области сообщили об афере на крупную сумму денег, которая произошла в Калуге.

Местная жительница лишилась более чем 12 миллионов рублей.

- Калужанке поступило уведомление, как она предположила, от ее руководителя, - говорится в сообщении полицейских. - Он сообщил, что она попала в список граждан, на которых незаконно оформляются кредиты. Для избежания мошеннических действий женщине следовало сотрудничать с представителями финансовых организаций, а также правоохранителями.

Поверив лженачальнику, женщина последовала его инструкциям и, когда ей позвонил якобы сотрудник банка выполнила все его инструкции. А именно – перевела все свои сбережения на левые счета в попытке, как объяснил ей аферист, выйти на след злоумышленников.

В результате 12 миллионов и еще небольшая сумма, взятая в кредит, ушли мошенникам. Только после этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Преступников ищут.