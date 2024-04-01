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На 12 миллионов калужанку обманули аферисты

Опубликовано: 01.04.2024 08:12 0 804
На 12 миллионов калужанку обманули аферисты

В понедельник, 1 апреля, УМВД по Калужской области  сообщили об афере на крупную сумму денег, которая произошла в Калуге.

Местная жительница лишилась более чем 12 миллионов рублей.

- Калужанке поступило уведомление, как она предположила, от ее руководителя, - говорится в сообщении полицейских. - Он сообщил, что она попала в список граждан, на которых незаконно оформляются кредиты. Для избежания мошеннических действий женщине следовало сотрудничать с представителями финансовых организаций, а также правоохранителями.

Поверив лженачальнику, женщина последовала его инструкциям и, когда ей позвонил якобы сотрудник банка выполнила все его инструкции. А именно – перевела все свои сбережения на левые счета в попытке, как объяснил ей аферист, выйти на след злоумышленников.

В результате 12 миллионов и еще небольшая сумма, взятая в кредит, ушли мошенникам. Только после этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Преступников ищут.

Опубликовано: 01.04.2024 08:12 0 804
Тэги: афера мошенничество
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