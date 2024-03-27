Машину за 16 миллионов рублей угнали под Калугой

Сейчас завершилось расследование уголовного дела по этому случаю, сообщили 27 марта в прокуратуре Калужской области.

«Мерседес» исчез со двора дома в селе Воскресенское Ферзиковского района в июле 2022 года.

Преступника нашли в тульском городе Алексин. 54-летний угонщик перегнал ее туда, установив поддельные номера. Вскрыть автомобиль и завести его ему удалось с помощью специальных устройств.

По уголовной статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.