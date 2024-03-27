В Калуге 16 женщин осудили за мошенничество с материнским капиталом

Схему организовали две сотрудницы потребительских кооперативов.

Как рассказали 27 марта в прокуратуре, женщины покупали на территории региона участки, а потом заключали с калужанками с материнским капиталом фиктивные договоры займа с финансовым кооперативом под предлогом строительства жилого дома. После этого уже в Социальном фонде калужанки получали деньги на стройку, хотя никакие работы на самом деле не велись.

Общий ущерб оценили в 5 миллионов рублей.

Двух женщин приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы. Но в колонию их могут отправить только после того, как их детям исполнится 14.

Остальные 14 калужанок получили условные сроки.