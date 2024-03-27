Торговца наркотиками задержали в Калужской области

О возбуждении уголовного дела в среду, 27 марта, сообщили в региональном управлении МВД.

У мужчины нашли 50 свертков с запрещенным веществом.

Полиция считает, что он собирался продавать наркотики через закладки.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.