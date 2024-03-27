Калужский пенсионер купил сигарет на 2 миллиона рублей

Табак он собирался перепродавать, но на продукции не было акцизных марок, сообщили 27 марта в прокуратуре Калужской области.

Сигареты пенсионер хранил в своем доме в Кондрово.

74-летнему мужчине вынесли приговор по уголовному делу. Пожилой мужчина получил два года условно и штраф в 200 тысяч рублей.