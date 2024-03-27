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Калужанин избил водителя, который перегородил ему дорогу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2024 12:42 0 414
Калужанин избил водителя, который перегородил ему дорогу

На 33-летнего мужчину завели уголовное дело о причинении тяжелых травм, сообщили в среду, 27 марта, в полиции.

Конфликт произошел на парковке рядом с домом.

Сначала подозреваемый не смог выехать из-за чужой машины. Потом подошел хозяин этого авто. Началась ссора.

В какой-то момент рассерженный автомобилист ударил оппонента по лицу и уехал. При этом он видел из машины, что очевидец подошел к пострадавшему и оказывает ему помощь.

Калужанину грозит до шести месяцев ареста либо ограничение свободы на три года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.03.2024 12:42 0 414
Тэги: криминал
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