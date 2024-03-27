В Калуге вынесли приговор за нападение на человека на улице Генерала Попова

Преступление произошло в сентябре прошлого года. Тогда рядом с жилым домом 41-летний мужчина набросился на прохожего, придавил его к земле и начал душить.

При этом преступник вытащил из карманов жертвы телефон, банковскую карту и 1000 рублей. Позже он платил этой картой в магазинах. Общий ущерб составил около 9000 рублей.

Виновника приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщили в среду в прокуратуре Калужской области.