Калужанин в новогоднюю ночь убил незнакомца возле клуба

Сейчас завершилось расследование уголовного дела. 31-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили 27 марта в Следственном комитете.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в развлекательном заведении. Потом они вышли на улицу, и обвиняемый два раза ударил ножом 26-летнего оппонента, считает следствие.

Пострадавший умер в больнице.