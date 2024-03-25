Избитая мужчиной калужанка умерла в больнице

Женщине был 41 год, рассказали 25 марта в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 28 декабря. По версии следствия, 34-летний сожитель избил женщину. Она умерла спустя пять дней.

На днях завершилось расследование уголовного дела. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.