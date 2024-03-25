В Тарусе пьяному водителю грозит три года колонии

46-летний мужчина ехал по городу в нетрезвом виде и попался инспекторам ДПС, сообщили 25 марта в прокуратуре Калужской области.

Ранее этот человек уже совершал такое же нарушение, но тогда отделался административным наказанием.

Теперь суд рассмотрит уголовное дело.