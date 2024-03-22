В Калужской области водитель набросился на полицейского и попал под следствие

Житель Мещовского района предстанет перед судом из-за избиения инспектора ГИБДД. Об утверждении обвинительного заключения сообщили в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 22 марта.

По версии полиции, 47-летний водитель в октябре 2023 года не остановился по сигналу сотрудников полиции. Он попытался уехать на своем внедорожнике по полю.

Полицейский выбежал из машины и попытался остановить гонщика. Он открыл водительскую дверь, а мужчина в свою очередь избил его.

Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.