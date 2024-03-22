Молодой калужанин в порыве гнева два раза принимался душить возлюбленную

В Калуге из-за бытовой ссоры возбудили уголовное дело против 22-летнего дебошира. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в пятницу, 22 марта.

Согласно данным следствия, молодая пара жила в одной квартире. В один из дней они поругались, девушка попыталась убежать на улицу. Парень перегородил ей дорогу, толкнул на кровать и стал душить. Калужанка начала терять сознание и возлюбленный ее отпустил, но затем снова схватил за шею.

Девушка все-таки смогла вырваться. Парень испугался и покинул квартиру.

Калужанка позвонила в полицию и скорую. Молодому человеку грозит два года колонии.