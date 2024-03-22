Калужанка дала покупателю позвонить и потеряла 25 тысяч рублей

В Калуге поймали 18-летнего мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в пятницу, 22 марта.

По версии полиции, молодой человек разговорился в магазине с продавщицей и попросил у нее телефон, чтобы позвонить.

Калужанка решила помочь своему новому знакомому и отдала мобильный, после чего отвлеклась. В это время преступник перевел с ее счета на свой 25 тысяч рублей. После этого он ушел из магазина. Деньги он потратил на свои прихоти.

Возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит 6 лет колонии.