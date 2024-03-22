Бывших сотрудников ГИБДД оштрафовали за взятки и превышение полномочий

О вынесении приговора 21 марта сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Бывшего руководителя отделения ГИБДД в Бабынинском районе и его подчиненного оштрафовали на 1,3 миллиона рублей каждого.

В 2020 году они внесли в протокол ложную информацию, и водитель избежал ответственности. Также они выявили незаконные дорожные работы, которые вела частная компания, но закрыли на нарушения глаза за взятку.

Человека, который давал взятку, также оштрафовали – на 500 тысяч рублей.