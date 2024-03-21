Житель Калужской области расстрелял припаркованную машину

Инцидент произошел в Перемышльском районе, сообщили в четверг, 21 марта, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 24-летний мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль из пневматического пистолета. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

По статье о хулиганстве подозреваемому грозит до 7 лет колонии.