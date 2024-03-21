Жителю Калуги грозит срок за найденное оружие

Дома у мужчины обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, рассказали в полиции.

Он пояснил, что нашел это и оставил для своей коллекции. Однако такие действия противоречат уголовному кодексу.

На калужанина завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.