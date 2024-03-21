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Водителя с поддельными правами задержали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2024 10:59 0 207
Водителя с поддельными правами задержали в Калужской области

31-летний мужчина попался инспекторам в Ферзиковском районе, сообщили в полиции.

Ранее этого человека лишили водительского удостоверения за нарушения. Но он решил дальше ездить на машине, купив через интернет поддельный документ за 30 000 рублей.

Теперь автомобилисту грозит до года лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2024 10:59 0 207
Тэги: авто
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