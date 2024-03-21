В Калужской области за смерть рабочего судят мастера

Расследование уголовного дела завершилось в Козельском районе, сообщили 21 марта в региональном СК.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года на стройке у дороги Козельск - Березичский Стеклозавод.

По версии следствия, мастер поручил двум бетонщикам и электросварщику спуститься в траншею, которую выкопали для прокладки сетей. Касок на рабочих не было. В какой-то момент стенки траншеи осыпались. Один из бетонщиков получил травмы, а второй погиб.

За нарушения техники безопасности мастеру грозит до пяти лет лишения свободы.