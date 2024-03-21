Девушка в Калужской области попалась на мошенничестве

25-летнюю жительницу Износковского района оштрафовали и обязали вернуть 100 тысяч рублей, рассказали 21 марта в прокуратуре региона.

Эти деньги она получила в рамках социального контракта на оказание социальной помощи.

Средства должны были пойти на покупку автомобиля, но в соцзащиту она принесла подложный договор купли-продажи, а деньги потратила на другие нужды.