Машина пьяного калужанина попала под арест

37-летний мужчина из Калуги в нетрезвом виде ехал по территории Перемышльского района, сообщили 21 марта в прокуратуре.

Там его и поймали инспекторы ГИБДД.

Ранее этот человек уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Теперь ему грозит до двух лет колонии. Машина арестована.