Житель Калужской области задушил сына своей возлюбленной

В Козельском районе завершилось расследование убийства, которое произошло в деревне Каменка в ночь на 22 января, рассказали в Следственном комитете.

Обвиняемым по делу проходит 44-летний мужчина.

По версии следствия, мужчине не понравилось, что 22-летний молодой человек оскорбил свою мать, и он его задушил.

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.