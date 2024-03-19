Пожизненный срок получил мужчина, который изнасиловал и убил 21-летнюю девушку в Калужской области

Во вторник, 19 марта, суд вынес такой приговор 36-летнему жителю Дзержинского района.

Преступление произошло на одном из предприятий в поселке Полотняный Завод 27 августа прошлого года. Виновник работал вместе с жертвой в ночную смену. Он схватил девушку, изнасиловал, задушил, а потом спрятал тело в бункере технологической установки, рассказали в прокуратуре.

Ранее этот же мужчина был судим за убийство. Он освободился из колонии весной 2022 года.

Отбывать наказание убийца будет в колонии особого режима.