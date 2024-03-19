Житель Калужской области угрожал убить жену за сообщения от других мужчин на 8 Марта

Конфликт между супругами произошел в Износковском районе, сообщили во вторник в региональном управлении МВД.

Мужчине не понравилось, что в праздник сожительница получает чужие поздравления. Он взял нож и угрожал убить женщину.

В какой-то момент женщине удалось выбросить нож в окно и вызвать полицию.

Сейчас ведется расследование.