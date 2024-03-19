Два жителя Калуги до смерти избили знакомого возле подъезда

Конфликт произошел еще в августе 2022 года, а сейчас суд вынес мужчинам приговор, рассказали 19 марта в Следственном комитете.

47-летний и 39-летний мужчина били своего знакомого кулаками по голове. Все участники конфликта были пьяны. Пострадавший ушел домой, к врачам он обращаться не стал, но вскоре умер от травм.

Виновники получили 11 и 9 лет колонии строгого режима.