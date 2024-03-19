Сотрудница колонии в Калужской области попалась на взятках

Уголовное дело возбудили в отношении бывшей работницы исправительного учреждения в Медыни, сообщили 19 марта в прокуратуре Калужской области.

- По версии следствия, сотрудница получила две взятки от осуждённых за создание благоприятных условий отбывания наказания и необоснованное применение мер поощрения к осужденному, - рассказали также в Следственном комитете.

Сейчас ведется расследование.