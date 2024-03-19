Калужанин сдавал в аренду чужое помещение, а деньги тайком забирал себе

На 47-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Присвоение», рассказали 18 марта в региональном УМВД.

Он работал в компании, которая сдавала помещения в аренду.

Очередной клиентке он дал свои реквизиты, куда она и переводила деньги за помещение. В общей сложности мужчина присвоил себе 250 тысяч рублей, которые принадлежали компании.

Подозреваемому грозит до шести лет колонии.