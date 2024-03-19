Калужанка отдала телефонным мошенникам 4.3 миллиона рублей, взятые в кредит

О возбуждении уголовного дела во вторник, 19 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Все началось с того, что женщина получила сообщение якобы от своего начальника. Тот написал, что работницей интересуются правоохранительные органы.

После этого мошенники звонили жительнице Калуги от имени силовиков. Женщине рассказали, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы избежать этого, калужанку убедили саму взять деньги в долг у банка и перевести все на чужой счет.

Но даже после этого преступники требовали от женщины новых переводов. Только тогда она поняла, что общается с мошенниками.

Сейчас ведется расследование.