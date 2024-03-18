В Никола-Ленивце сожгли огромный вулкан

Традиционно самый большой костер на Масленицу был в Калужской области в этом парке в Дзержинском районе.

В этот раз из дерева сложили вулкан.

- Вулкан сгорел, оставшись искрами в сердце, - рассказали по итогам организаторы. - Время двигаться дальше, снося трудности на своем пути подобно огненной лаве.

Публикуем фото с празднования Масленицы в Никола-Ленивце.