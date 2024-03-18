Калужанка потеряла 100 тысяч рублей, поверив рассказу мошенника о сим-карте

Женщине позвонил мужчина, который представился работником оператора связи. Он сообщил, что сим-карта калужанки скоро перестанет работать.

Для ее продления мошенник попросил продиктовать код из пришедшего СМС. Женщина поверила и тем самым дала доступ преступнику к своему банковскому счету.

У нее украли 100 тысяч. Сейчас виновника ищут, ведется расследование уголовного дела, рассказали в полиции.