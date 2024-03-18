В Калуге машину 44-летнего пьяного гонщика конфисковали в доход государства

Калужская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он сел за руль пьяным несколько раз, информирует пресс-служба надзорного ведомства в понедельник, 18 марта.

Как сообщает источник, калужанин уже попадался за пьяной ездой в феврале и мае 2021 года.

В третий раз сотрудники ГИБДД поймали гонщика на дорогах областного центра. После того, как он дунул в трубочку, стало ясно, что он пьян.

Мужчине предстоит 240 часов обязательных работ. Его лишили прав на 3 года.

«Киа», принадлежавшая мужчине, была конфискована в доход государства.