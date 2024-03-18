В Калужской области двух пенсионерок-уборщиц уволили по собственному желанию без их согласия

В Козельском районе Калужской области двум женщинам компенсировали незаконное увольнение из клининговой компании после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник, 18 марта.

В суде признали увольнение незаконным и постановили возместить пенсионеркам более 60 тысяч рублей за вынужденный прогул и по 30 тысяч рублей моральной компенсации.

В данный момент работодатель полностью компенсировал ущерб своим работницам, рассказали в прокуратуре.